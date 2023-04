El AC Milan intentará este martes ante el Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, defender su mínima ventaja de la ida para sellar su billete para semifinales.

Al menos un equipo italiano estará en la penúltima ronda de la máxima competición continental después del partido; el conjunto partenopeo ansía alcanzar las primeras semifinales de su historia, mientras que los ‘rossoneri’ aspiran a defender su renta y colarse 16 años después entre los cuatro mejores del continente. El juego arranca a las 15:00 horas.

Dos veces ha sucumbido ya en este mes el líder de la Serie A ante los milanistas, apartados de la lucha por el ‘Scudetto’ pero que han sabido golpear en el momento justo.

La pasada semana, 11 días después de la espectacular goleada liguera en el Maradona (0-4), un golazo de Ismaël Bennacer justo antes del descanso bastó a los de Stefano Pioli para doblegar al cuadro napolitano (1-0) en San Siro.

Ahora, el siete veces campeón de Europa deberá hacer bueno el esfuerzo de la ida para seguir ilusionado en una temporada en la que solo el pase a ‘semis’ ayudaría a templar los ánimos. En Serie A, el equipo lucha por asentarse en la cuarta plaza después de ganar solo uno de sus últimos seis encuentros, con un empate plagado de suplentes el sábado en Bolonia (1-1).

