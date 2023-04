Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se mostró satisfecho por el triunfo por 2-0 ante el Chelsea en el Santiago Bernabéu, en el primer capítulo de cuartos de final de la Liga de Campeones, aseguró que cumplieron “el objetivo” pero no dio por cerrada la eliminatoria al afirmar que “hay que sufrir” aún en Londres.

“Para lograr la semifinal necesitamos un partido completo como hemos hecho esta noche. Ha sido sufrido al principio y después el objetivo era tomar ventaja, la hemos logrado pero estamos seguros de que en Stamford Bridge tendremos que ir a sufrir. El Chelsea es muy buen equipo, con muy buenos jugadores y hay que luchar otros 90 minutos”, dijo en rueda de prensa.

El técnico italiano justificó la falta de fuerza de su equipo en los instantes finales, ante un rival con diez jugadores tras una expulsión. “Se puede pensar que ante diez se podía empujar un poco más, pero estando once contra once pusimos mucha energía para recuperar el balón arriba y lo hemos hecho muy bien”.

“Al final no ha faltado energía pero estamos satisfechos y pensamos que quedan 90 minutos para repetir este partido en Stamford Bridge. No está acabado todavía, hay que sufrir y sacrificarse pero estamos preparados. Satisfechos, solo por hoy, porque el Chelsea lo intentará todo la próxima semana”, agregó.

Para Ancelotti, el mejor jugador del partido fue el centrocampista uruguayo Fede Valverde, que llegaba a la cita tras ser protagonista de un incidente fuera del campo tras el partido ante el Villarreal.

“Ha sido el mejor en el campo hoy Federico, puso mucha energía, estuvo muy atento en la posición y el aspecto defensivo con Kroos lo han manejado muy bien. Tras los diez primeros minutos cambiamos el posicionamiento atrás y él estuvo espectacular“, elogió.

También resaltó el técnico italiano la mejoría en el rendimiento de Dani Carvajal. “Los partidos importantes no falla. Gran parte del mérito de la presión que hemos hecho arriba ha sido por la banda derecha nuestra. Dani empujaba mucho y ha salido bien“.

De nuevo fue decisivo en un partido Marco Asensio, marcando desde el banquillo y ganándose los piropos de su entrenador. “Lo valoro muy bien porque cada partido que juega marca, lo empiece o entrando desde el banquillo. Es un jugador determinante. Tenerlo en una plantilla es muy bueno porque en cualquier momento te da ventaja con goles o asistencias“.

Ancelotti analizó lo que aportan en ataque el brasileño Rodrygo y Asensio. “Rodrygo arriesga más porque es mucho más vertical, encara mucho, se mueve sin balón detrás de la línea. Marco maneja muy bien espacios entre líneas y tiene un golpeo descomunal”.

