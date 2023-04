El actual momento que atraviesa Flamengo es uno de los peores en los últimos años para el ‘Mengao’, y es que a pesar de las grandes llegadas como la de Arturo Vidal, Erick Pulgar, Gerson, entre otros, no han logrado levantar a un equipo que en este 2023 solo conoce de derrotas en momentos decisivos.

El último partido, justo en la final del certamen Carioca, el ‘Fla’ cayó ante Fluminense, el eterno rival del conjunto de Río de Janeiro y desató la debacle en Flamengo, luego de que despidieran al entrenador Vitor Pereira y dejara al popular cuadro brasileño sin DT.

Tras este partido, un molestoso hincha del ‘Flu’ se acercó a zona mixta donde pasaba Gabriel Barbosa, estandarte del ataque del ‘Mengao’ conocido como ‘Gabigol’ a quien le reprochó en su cara la derrota ante el clásico rival.

En ese momento, el delantero brasileño desató toda su molestia e ira contra el torcedor del Fluminense a quien le dijo: “Filma acá, mi pene”.

La imagen fue registrada y masificada por el hincha, quien siguió burlándose del delantero y de su equipo tras perder la final a mano del nuevo equipo de Marcelo.

Esto es una clara evidencia de que el presente de Flamengo es un manojo de nervios y de tensión, en momentos donde deben encontrar un entrenador que los saque del bajón deportivo que están evidenciando en la presente temporada.

Gabigol se irrita com torcedor do Fluminense na saída do Maracanã: 'Filma aqui a minha p*****'

🎥 Reprodução pic.twitter.com/RIv7A69rYT

— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 10, 2023