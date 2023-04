Sigue la polémica. El jugador Álex Baena, que fue agredido por el jugador del Real Madrid, Federico Valverde, contó su versión de los hechos.

Vale recordar que la comentada situación se produjo posteriormente al duelo que sostuvo el Villarreal ante los ‘merengues’ el pasado 8 de abril, instancia donde Valverde golpeó al mencionado futbolista del Villarreal, por supuestos insultos hacia el hijo nonato del uruguayo.

“El sábado pasado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar”, empieza diciendo el escrito.

“Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan, se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes”, añade.

“El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte. En el día de ayer denuncié el caso ante la Polícia. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club”, concluyó.

Respecto al comunicado de Baena, quien salió a responder sobre lo dicho por el jugador español fue Mina Bonino, esposa de Fede Valverde.

Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele”, apunta.

“Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental, aseveró Bonino.