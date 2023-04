Quien no la está pasando bien en el plano local y sobre todo, internacional, es el Flamengo.

Y es que el conjunto brasileño, campeón de la Copa Libertadores de América y ganador de la Copa de Brasil en 2022, está muy lejos de encontrar su mejor nivel en Brasil.

La derrota del ‘Flá’ en la final del Campeonato Carioca ante Fluminense, en una goleada por 4-1, sembró las dudas sobre el conjunto y además, dejó ver una negativa estadística que da cuenta un deplorable momento futbolístico.

En lo que va de 2023 y bajo la conducción de Vítor Pereira, el Flamengo perdió:

Supercopa de Brasil vs Palmeiras.

Recopa Sudamericana vs Independiente del Valle.

Taça Guanabara vs Fluminense.

Campeonato Carioca vs Fluminense.