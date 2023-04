El futuro de Lionel Messi es el gran tema instalado en la mesa del fútbol mundial.

Entre rumores y la cada vez más probable salida del campeón del mundo con Argentina desde el Paris Saint-Germain, aparece un exótico equipo que quiere contar con la ficha del reconocido y galardonado futbolista.

Quien se perfila como candidato e incluso, ya realizó una estratosférica oferta por Lionel Messi es Al-Hilal.

El club árabe, propiedad del gobierno de Arabia Saudí, puso a disposición un contrato con un salario de más de 400 millones de euros al año, según confirmó Fabrizio Romano.

A su vez, el mencionado periodista reveló que la prioridad de Lionel Messi es seguir en Europa, por lo que el Barcelona se ilusiona con el potencial regreso de su ídolo.

Mientras tanto, el club catalán está a la espera de sobrellevar el Fair Play Financiero (FFP) para enviarle una oferta al trasandino.

Por otro lado y como ya es bien sabido, la relación entre Messi y el PSG se encuentra en punto muerto. En tal sentido, el equipo galo le ofreció al rosarino prolongar su contrato en Francia, lo cual, no fue aceptado por motivo de pocas “garantías deportivas”.

De aceptar el primer y tremendo ofrecimiento del Al-Hilal, Lionel Messi ganaría la mayor cantidad de dinero que un futbolista haya percibido en la historia con un sueldo de 400 millones de euros, el doble de lo que gana Cristiano Ronaldo (€200M) con el Al Nassr.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023