El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, se descompensó este miércoles durante la práctica de su equipo y fue trasladado de urgencia a una clínica de Ezeiza por un presunto cuadro de presión alta.

El técnico del conjunto de La Ribera habría manifestado fuertes dolores de cabeza y posteriormente sufrió una hemorragia en su nariz. Ante este panorama, el ex jugador fue trasladado al centro médico cercano. Si bien su cuadro no es de gravedad, permanecerá en observación.

“Hugo Ibarra tuvo que dejar la práctica de esta mañana en el predio de Ezeiza. Se sentía muy descompuesto, tuvo un sangrado en su nariz y los médicos, después de revisarlo, llamaron a la ambulancia. Fue trasladado a una clínica de la zona. Me cuentan que está bien, que no tiene nada grave. Por precaución Ibarra no se encuentra en el predio y está internado”, afirmó TyC Sports.

“Ibarra está bien, estuve con él recién en la habitación. Quédense tranquilos que está bien. Lo van a dejar un día internado por precaución y en un rato sale el parte médico para saber qué es lo que le ha ocurrido. Más que responder preguntas, quiero transmitir tranquilidad“, explicó el colombiano Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, ante la prensa presente en las inmediaciones del hospital.

El próximo desafío de los ‘azul y oro’ será este domingo 19 de marzo, cuando reciba a Instituto de Córdoba por la fecha 8 de la Liga Profesional del fútbol argentino. El duelo será en La Bombonera, a partir de las 19:00 horas local y también de Chile.