Un hombre de 24 años ha sido sancionado con tres años sin poder asistir a estadios de fútbol después de enviar mensajes con insultos racistas por redes sociales a Ivan Toney, jugador del Brentford.

El culpable, Antonio Neill, envió estos mensajes a Toney el 14 de octubre de 2022 y estos fueron compartidos por el propio futbolista para denunciar la situación a la que muchos jugadores tienen que enfrentarse en el día a día en redes sociales.

Neill se declaró culpable en la corte de Newcastle y ha recibido esta sanción de tres años, además de una pena de cárcel de cuatro meses, que queda en suspenso si no reincide en los próximos dos años.

La policía de Brentford y Northumberland ha descrito esta sentencia como “un punto de referencia en la ley”.

Desde hace varios años, la Premier League, junto al resto de entes del fútbol inglés, está tratando de reducir el abuso que reciben en redes sociales los futbolistas, para lo que se han puesto en contacto con las diferentes plataformas para que persigan a los abusadores.

