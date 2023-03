Todo listo y dispuesto para un nuevo ‘Superclásico’ del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile. No ajeno al choque, Gabriel Suazo tuvo palabras en el recuerdo de su propia experiencia jugando este partido.

En entrevista con TNT Sports desde Francia, el actual jugador del Toulouse FC repasó sus duelos con la camiseta alba ante la ‘U’, algo que, según él, ya lo marcó desde muy pequeño.

“Es un partido importante, el sentimiento de ganar es muy emotivo. Los clásicos se ganan, a mí desde pequeñito me lo enseñaban en Colo Colo, en cada una de las charlas que tenías. Yo creo que ese es el pensamiento de cada jugador”, dijo Gabriel Suazo.

"En Colo-Colo me enseñaron que los clásicos se ganan" Gabriel Suazo conversó con TNT Sports acerca de su gran presente en Francia y además entregó sus sensaciones previo al Superclásico.

Además, el lateral recordó el clásico que más lo marcó como futbolista albo. “Fue cuando hice el gol en ese partido que ganamos 3-2, con el gol de Julio (Barroso) y el de Esteban (Paredes)”, dijo.

Por otro lado, y sobre su actual momento futbolístico en Francia, Suazo declaró que “fue la presión que me puse, mi mentalidad la que también me ayudó en ese ámbito. Llevo un gol y una asistencia. Ha sido un comienzo muy bueno, pero no se vive de eso, hay que mantenerlo. Eso es lo más importante”.