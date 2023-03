En la conmemoración del día de la mujer en todo el mundo, el Barcelona juntó al artillero polaco Robert Lewandowski con la excelsa futbolista del cuadro ‘cule’, Mapi León, en una campaña bajo el lema ‘La igualdad está en nuestros colores’.

Debido a esto es que el mítico cuadro español generó un video para generar consciencia por la igualdad del trato entre hombres y mujeres en el mundo del fútbol, coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En la pieza audiovisual de ve como el exdelantero de Bayern Munich lee con horror y tristeza los centenares de mensajes de desprecio para la rama femenina del Barcelona y en contra de las propias jugadores que son sus compañeras de institución.

Tras analizar y ver los potentes dichos en contra las mujeres del elenco ‘Blaugrana’, Lewandoski comentó: “Estos comentarios son muy difíciles de leer y de oír incluso para mí mismo”, así como su expresión facial fue modificándose a lo largo del video, lo que reflejó lo duro, infame y el grueso calibre de las palabras.

Así también, la jugadora Mapi León también habló en el video y declaró: “¿Qué necesidad hay de poner estos mensajes? Si no te gusta, no lo veas, pero no entiendo que haya que estar continuamente poniendo este tipo de comentarios“.

Revisa el video que realizó el Barcelona bajo el lema ‘La igualdad está en nuestros colores’