El entrenador del Angers de la Ligue 1, Abdel Bouhazama, ha dimitido este martes tras un polémico comentario machista. Su decisión fue aceptada por la dirección del club de Francia.

Todo comenzó porque un jugador del equipo, el angelino Ylyes Chetti, está imputado por un tribunal por agresión sexual tras ser denunciado por supuestamente realizar tocamientos a una mujer en una discoteca.

Bouhazama, en un intento de exculpar a el lateral izquierdo, dijo a su ya antigua plantilla antes del partido del domingo: “No está mal. Todos hemos tocado a las chicas”.

Esas palabras, filtradas a un medio regional, el periódico Ouest France, causaron una enorme polémica el lunes en la ciudad y en el mundo del fútbol francés.

El club reaccionó inicialmente con tibieza y señaló que se trataba más de una “torpeza” del técnico con unas palabras que “se habían sacado de contexto”.

Sin embargo, las críticas se agudizaron. El concejal de Deportes de Angers, ex jugador del club, consideró que “un entrenador de primera división no puede hablar así, tampoco un educador. Un hombre no debe expresar esas palabras“, señalan declaraciones al diario Le Parisien.

Ante la presión creciente de colectivos y autoridades, y las críticas en los medios, el técnico “anunció al presidente, Said Chabane, que había decidido dejar el cargo”, y que la directiva “toma nota de esa decisión”, según indicó un comunicado del club.

Sin embargo, el club señaló posteriormente que Bohazama seguirá ligado a la institución desde otro cargo.

Le Parisien, por otra parte, recuerda que el presidente Chabane está investigado por agresiones sexuales graves, tras ser denunciado por seis antiguas trabajadoras de la entidad, y que otro jugador, Farid el Melali, fue condenado en 2020 por exhibicionismo.

Finalmente, en el panorama deportivo, Angers marcha último de la clasificación en la Ligue 1, con sólo 10 puntos y a doce de zafar de la zona de descenso a segunda división en Francia.