El Chelsea, el equipo que más invirtió en el ‘mercado invernal’, pero sin obtener los resultados esperados, afronta este martes (17:00 horas de Chile) una vuelta de los octavos de final de la Champions League a ‘vida o muerte’, pues es prácticamente lo único que le resta de temporada, ante un Borussia Dortmund que llega con ventaja de la ida (1-0) y en racha positiva.

Esta vuelta de octavos es en verdad un partido a vida o muerte para el Chelsea, porque se juega lo único que le queda de la temporada: la Liga de Campeones, y porque en caso de caer Graham Potter se puede quedar sin crédito.

Con apenas seis triunfos desde que sustituyó a Thomas Tuchel en septiembre, Potter figura entre los peores técnicos de la historia del Chelsea por números y si no accede a cuartos, no solo se quedará sin incentivos esta temporada, también puede que sin trabajo.

La falta de gol es una penalización muy grande a la hora de afrontar una remontada y es que el Chelsea apenas ha marcado dos goles en sus siete últimos encuentros. Sus números de cara a puerta están a la par de los del colista de la Premier y pese a la inversión en invierno, de más de 330 millones, no han encontrado a un delantero fiable.

De hecho, el gol de la victoria este sábado lo anotó un central, Wesley Fofana, y el anterior Joao Félix. El último gol de un ‘nueve’ en este Chelsea lo hizo Kai Havertz contra el Crystal Palace el pasado 15 de enero.

Además, para este encuentro tienen las bajas de Thiago Silva, Mason Mount, N’golo Kanté, César Azpilicueta, Edouard Mendy y Armando Broja. La duda de Potter es si formar con el habitual 3-4-3 o si variar a un 4-2-3-1 más ofensivo. En cualquier caso, es bastante viable que repitan los tres atacantes de la victoria contra el Leeds: Sterling, Félix y Havertz, con Fernández y Kovacic por detrás.

Ahí Potter tendrá que decidir entre jugar con Félix en una banda o como ’10’, si opta por una atacante más (Mudryk o Ziyech) o por un central. La decisión la puede decantar el hecho de que Benoit Badiashile no fuera inscrito en la Champions y, junto a la baja de Silva, el Chelsea no tenga tantas opciones para la zaga.

El técnico inglés confía en recuperar para este duelo a Reece James, que por problemas físicos se perdió la victoria del fin de semana contra el Leeds.

El Borussia Dortmund llega al partido de vuelta contra el Chelsea no sólo con la mínima ventaja que le da el 1-0 de la ida, sino también en medio de una racha de 10 victorias consecutivas que le ha dado seguridad a los dirigidos por Edin Terzic.

El Dortmund está empatado en la Bundesliga en puntos con el Bayern, que es líder sólo por el mejor gol diferencia y ha dado muestras de poder compensar bajas en momentos claves.

En el último duelo, contra el Leipzig, el meta titular Georg Kobel tuvo molestias en el calentamiento y su suplente, Alex Meyer, hizo un muy buen partido lo que es sintomático de lo que está pasando de momento con el Dortmund. Los que vienen del banquillo responden y el equipo sigue ganando.

Kobel ha viajado a Londres después de recuperarse de molestias musculares pero su participación en el partido todavía no está decidida. En el vuelo también estaba Donyel Malen que había sido baja contra el Leipzig.

Hay, en cambio, dos jugadores importantes en la parte de ataque que con seguridad no estarán por lesión que son Youssufa Moukoko y Karim Adeyemi, autor del único gol en la ida contra el Chelsea.

El Dortmund tampoco contará con Julian Ryerson, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que con casi absoluta seguridad el lateral izquierdo será para el portugués Raphael Guerreiro.

De resto, tras el partido contra el Leipzig Terzic tiene pocas razones para pensar en modificaciones en el once titular a menos que tenga que considerar problemas de desgaste de uno que otro jugador.

La pareja de centrales formaba por Nico Schlotterbeck y Niklas Süle se ha vuelto casi inamovible, con el permiso de Mats Hummels que poco a poco se acostumbra a su posición en el banquillo.

En el lateral derecho Marius Wolf ha hecho grandes partidos y por delante de la defensa Emre Can, Jude Bellingham y Salih Özcan suelen ser la primera opción para un centro del campo bastante equilibrado.

En la parte ofensiva Marco Reus ha vuelto a ser titular, en parte por la lesión de Adeyemi, y suele formar el trío de ataque junto a un Julian Brandt en gran estado de forma y a Sebastien Haller que, tras pasar por su tratamiento de cáncer, todavía está buscando su mejor versión.

Haller no suele jugar los noventa minutos por lo que es de esperar que en algún momento de la segunda parte sea relevado por Anthony Modeste o por Malen.

Probables alineaciones:

Chelsea: Kepa; James, Koulibaly, Fofana, Chilwell; Fernández, Kovacic, Félix; Sterling, Havertz y Ziyech.

Borussia Dortmund: Meyer o Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Can; Bellingham, Özcan; Brandt, Reus; Haller.

Dortmund are unbeaten in their last five #UCL matches (W2 D3)…. pic.twitter.com/OZzOymcOEo

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2023