Tras la victoria en el marcador global por 6 a 1 de Magallanes ante Always Ready, la prensa boliviana arremetió con toco contra el elenco altiplánico, quienes se preparaban para dar el golpe y avanzar a la siguiente fase de Copa Libertadores.

En la jornada de día jueves, Magallanes hizo historia al humillar a Always Ready en la llave previa de Copa Libertadores por 6 a 1 en el global al conjunto boliviano.

Las 3 anotaciones en Chile, más el 1 a 3 en el Hernando Siles de La Paz a más de 3.600 metros de altura, sellaron el paso a la tercera ronda de la fase clasificatoria del mejor certamen a nivel de clubes de Conmebol.

En la previa del duelo, los altiplánicos tenían fe en aprobar de manera fácil el cruce contra La Academia. Incluso, el joven entrenador de Always Ready, Pablo Godoy, apuntó antes del encuentro de ida que “Magallanes era un equipo con poca historia”, palabras que hoy en día le pasan una mala pasada, tanto en Chile como en Bolivia.

Esto se debe a que en la prensa boliviana arremetieron contra el conjunto dirigido por el paraguayo en un cruce que tildaron como “humillación” y donde sentenciaron que “no fueron rivales para Magallanes”.

Los comentarios de los medios bolivianos

El primer medio en comentar la debacle en el histórico estadio en La Paz fue Página Siete, quienes sentenciaron: “Always Ready se despidió de la Copa Libertadores de América protagonizando un papelón, no fue rival para Magallanes de Chile que le ganó de ida y vuelta”.

“La legión extranjera de la franja roja no pudo con el juego bien estructurado de los trasandinos, que en los dos partidos mostró superioridad y una identidad de juego. El Millonario no sabe a qué juega. En el duelo de ida se apoyó en la velocidad de Edarlyn Reyes y Dorny Romero, pero anoche ninguno apareció, no se cumplió lo pregonado en la semana: ahogar al rival“, indicaron.

Así también, analizaron el juego de Magallanes, para quienes dedicaron: “Los chilenos no vinieron a esconderse. Desde que se puso en juego el balón mostraron a qué jugaban, con toques de primera llegaron a la puerta contraria sin problemas”.

“El equipo chileno manejó el balón, se dio cuenta que podía hacer daño con balones parados e inquietó con remates de media distancia que complicaron a un nervioso arquero Carlos Mosquera“, añadieron.

Por otra parte, fueron críticos al asumir que “la visita pudo anotar algún gol más, jugaba mejor que en la ida cuando fue local, pero por momentos hubo exceso de confianza en sus jugadores que desperdiciaron las ocasiones”.

Quienes también hablaron de la goleada que recibió el conjunto boliviano fue El Diario, que argumentaron: “Always Ready se despidió anoche de la Copa Libertadores de América de manera prematura, con apenas dos partidos jugados, tras ser humillado por Magallanes (Chile) con una derrota por 1-3 la noche del jueves, quedando así el marcador global con un 1-6“.

Sin duda un resultado que no se esperaban en el país vecino y que demuestra que Magallanes está para grandes cosas en la Copa Libertadores. Ahora, en la tercera fase clasificatoria se enfrentarán a Independiente de Medellín, cruce que decidirá quien avanza a la última ronda antes de ingresar de lleno al importante certamen Sudamericano.