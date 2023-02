Ángel Di María, pieza clave del título de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, habló sobre su presencia en las próximas competiciones con la ‘albiceleste’: la Copa América Estados Unidos 2024 y la Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“Ya no llego al Mundial que viene pero mi objetivo es estar a la altura para ser parte de la próxima Copa América”, avisó el jugador de la Juventus en ESPN. Aunque se animó a pedir por la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial.

“Lionel tiene que estar en el Mundial como sea, es el mejor de la historia y es nuestro. Para mi generación es el mejor de la historia, a Diego (Maradona) lo amo y le debo mucho porque me bancó cuando otros no me querían. Hubiera sido hermoso que esté en Qatar”, explicó.

El ‘Fideo’ sostuvo que para estar en los Estados Unidos el año que viene se deberá quedar en Europa porque “Lionel Scaloni si no te ve bien en el momento no te llama”. El entrenador convoca al que ve en “un alto nivel” y lo mismo sucede para “cada partido”, por lo que dejó de lado la vuelta inmediata a Rosario Central, a pesar de las intenciones de los directivos rosarinos.

“No me cayeron muy bien las declaraciones de la vicepresidenta, Carolina Cristinziano, porque me usan con fines políticos, ilusionan a la gente y generan malestar con uno”, lanzó Di María.

Es que Cristinziano, vicepresidenta del club ‘Canalla’, declaró que este es “el año” para la vuelta de Di María a Central pero los dirigentes no hablaron con el protagonista, quien continuó: “Si yo ahora no vuelvo, me putean a mí. El que decide de mi futuro soy yo y las decisiones siempre fueron impecables, por algo estuve en los mejores clubes. La decisión de volver la voy a tomar yo”.

Di María y la final en Qatar

Respecto a la emocionante y dramática final en Qatar, el ariete señaló: “No podía creer que fuimos a penales porque hicimos un primer tiempo increíble. En el gol mío solo me tocó empujarla, la jugada fue de mis compañeros y yo sabía que tenía que definir por arriba porque Hugo Lloris sale y se tira al piso siempre”.

Además, el rosarino comentó que pensaba que iba a ser suplente en el partido porque en la semana se entrenó con cinco atrás y se enteró “dos horas antes” de que iba de arranque. El futbolista que juega en Italia dijo que no entendía por qué le tocó del “lado izquierdo” y se dio cuenta con “el andar del partido”.