Este viernes, la FIFA entregó la lista de los tres finalistas que competirán por ganar el premio Puskás. El brasileño Richarlison, el polaco Marcin Oleksy y el francés Dimitri Payet serán los futbolistas que tendrán el privilegio de asistir a la gala de los The Best en París, el próximo 27 de febrero.

En un principio, el ente rector del fútbol mundial designó once goles que se enfrentaron, vía votación popular, para tener un lugar en el podio.

We have our finalists for #TheBest FIFA Puskás Award! 💫

Compañero de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella y una de las mejores pegadas del fútbol europeo, Payet se matriculó con uno de los golazos del 2022. Fue en abril, por los cuartos de final de la Conference League. Un potente remate de media distancia que se coló en el ángulo de la portería del PAOK de Grecia. Una volea magistral.

“No podría haberle pegado mejor. Lo disfruté porque la gente lo recordará y es un gol importante”, expresó el protagonista postpartido.

Oleksy protagoniza una de las historias más impresionante y de superación personal de los premios The Best. El futbolista amputado oriundo de Polonia se vistió de crack y marcó una soberbia anotación tras una pirueta en el aire que consiguió con la ayuda de su muleta. La magistral tijera sirvió para encaminar el triunfo del Warta Poznan sobre el Stal Rzeszow.

“Siempre quise marcar un gol bonito. Después de que entrara el balón, me sentí muy orgulloso”, manifestó el polaco.

This overhead kick by Polish amputee footballer Marcin Oleksy has been chosen as one of the candidates for FIFA's Puskás Award for the best goal of 2022.

Other nominees include Kylian Mbappé and Richarlison.

You can vote here: https://t.co/fteyV9U0OC pic.twitter.com/JbPV7Ke0Qt

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) January 13, 2023