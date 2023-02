Una excelente noticia llega dentro de la desolación que dejó el fuerte terremoto que azotó a Turquía en la madrugada del día lunes y que ha dejado miles de decesos, como un sin número de personas atrapadas en los escombros de los edificios que cedieron en el movimiento telúrico.

Resulta que hace tan solo unas horas, se comentaba que el futbolista Christian Atsu, era uno de los tantos deportistas que se encontraban bajo las ruinas en Turquía, pero hace tan solo unos instantes se dio a conocer la noticia de que fue encontrado con vida.

El medio internacional A Bola, comenta que fue hallado bajo los escombros y que fue trasladado inmediatamente hacía un centro asistencial para evaluar su estado de salud tras ser rescatado.

El jugador con pasos por elencos como Chelsea, Málaga, Porto, entre otros, se une a Onur Ergün y Burak Oksuz y Kerim Alici, todos futbolistas del Hatayspor, que también sobrevivieron a los desprendimientos producidos por el temblor.

Hay que recordar que el terremoto que se percibió en Turquía, fue de una magnitud de 7,8 y no tan solo afectó al país mencionado, si no, que también azotó a Siria, Líbano e Irak y hasta el momento se registran más de 2.600 muertos a causa del violento movimiento de las placas tectónicas en esa zona.

I’m still in contact with Christian Atsu’s management. A teammate of Atsu has confirmed to them, the player has been found and taken to the hospital.

They expect an official statement from his club soon.

Prayers still with him and everyone. Trust God he is safe 🙏 pic.twitter.com/J9GFZyac2O

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 6, 2023