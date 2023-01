El seleccionado argentino Alexis Mac Allister, campeón del mundo en Qatar 2022, se vio sorprendido este lunes por el tremendo recibimiento de sus compañeros en el club que milita: el Brighton de Inglaterra.

Al arribar al centro de entrenamiento del elenco de la Premier League, Mac Allister fue esperado por todos los miembros del plantel, cuerpo técnico y auxiliares.

Luego de saludar de abrazos a algunos funcionarios de las ‘Gaviotas’, Alexis -que llevaba la medalla de campeón puesta- fue recibido por sus compañeros a los aplausos y con una réplica de la copa que ganó junto a la Albiceleste en Qatar.

Tras cartón, el oriundo de Ciudad de Santa Rosa alzó la réplica del trofeo que ganó la escuadra de Lionel Scaloni y estalló una lluvia de papel picado amarillo, celeste y blanco para completar una conmovedora escena.

Una grata sorpresa para una de las revelaciones de la selección argentina en Qatar. Tras su gran Mundial, Chelsea, Arsenal, Juventus, Tottenham, Inter y Atlético de Madrid han puesto sus ojos en él de cara a la campaña 2023-24.

So good to see you, @AleMacAllister. 😇 pic.twitter.com/Qp0uC8TlVL

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 2, 2023