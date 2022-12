Daley Blind, titular indiscutible como carrilero izquierdo en la selección de Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, adelantó el fin de su contrato con el Ajax al próximo 31 de diciembre, según anunció el propio club en sus redes sociales.

“En los últimos días, hemos llegado a un acuerdo para rescindir su contrato actual. Espero que continúe la fase final de su exitosa carrera futbolística en otro club. Daley acordó que juntos determinaremos en qué partido en el Amsterdam Arena puede despedirse de la afición”, explicó Edwin Van der Sar, director general de la entidad, en la que el lateral ha jugado desde los ocho años, cuando ingresó en su cantera.

El 7 de diciembre de 2008 debutó con el primer equipo, antes de irse cedido al Groningen en el segundo tramo de la campaña 2009-2010 y de reanudar su carrera en el Ajax, con el que se proclamó campeón de la liga cuatro veces (2011, 2012, 2013 y 2014) en una primera etapa.

Traspasado al Manchester United en 2014, cuando disputó 142 partidos hasta 2018 y fue campeón de una Europa League, aparte de una Copa Inglesa y una Copa de la Liga, el internacional neerlandés en 99 ocasiones volvió al elenco de Ámsterdam para el curso 2018-19 para añadir más títulos: el ‘doblete’ esa misma campaña, la Supercopa del país en 2019 y las Ligas de los dos últimos cursos.

Además, ha ganado siete veces la Eredivisie en total con el Ajax, con el que ha jugado 333 partidos oficiales y ha marcado trece goles, según las estadísticas oficiales del club neerlandés, del que emprenderá ahora una nueva aventura a sus 32 años, sin tener decidido aún su futuro, aunque con el Amberes de Bélgica y la Real Sociedad al acecho.

December 27, 2022: Thanks for everything, @BlindDaley!

333 matches

13 goals

7 x Eredivisie Champion

2 x KNVB Cup

2 x Johan Cruijff Shield⁰

1 x Ajax Player of the Year in 2013

1 x Eredivisie Player of the Year in 2014 pic.twitter.com/wHirzlUnnZ

— AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022