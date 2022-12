Dos goles de Eliesse Ben Seghir, de 17 años, devolvieron al Mónaco de Guillermo Maripán al camino del triunfo y a la zona europea de la competición francesa, en la vuelta a la actividad de la Ligue 1 tras el Mundial de Qatar 2022.

El jugador más joven en marcar un doblete en su debut en el torneo galo en las cincuenta últimas temporadas propició la victoria ante el Auxerre (2-3) del cuadro de Phillip Clement, que había perdido con el Marsella de Alexis Sánchez en el último partido antes de la cita internacional.

Ben Seghir salió en el descanso en reemplazo de Wissam Ben Yedder y su presencia en el campo fue primordial para el cuadro del Principado.

El cotejo estaba equilibrado en el intermedio, luego de que los locales tomaran ventaja con un penal transformado por el senegalés M’Baye Niang, pero el cuadro monegasco empató en el tiempo añadido de la primera parte con otro tiro desde los once metros que anotó Ben Yedder.

Después, a la hora de partido, Ben Seghir firmó el 1-2 al aprovechar un pase del ruso Aleksandr Golovin. No obstante, un autogol de Youssouf Fofana volvió a establecer el empate en el Estadio de l’Abbe Deschamps.

Eliesse Ben Seghir 🇫🇷🇲🇦(2005) gives Monaco the lead on his Ligue 1 debut!!! 17 years old, Monaco born and raised!!!pic.twitter.com/DrvW3OAY6e

