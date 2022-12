Selim Amallah decidió no renovar su vínculo con el Standard de Lieja y sufrió represalias del equipo belga.

El centrocampista marroquí y uno de los caudillos favoritos de Walid Regragui durante la hazaña del elenco africano en el Mundial de Qatar 2022, Selim Amallah, vive un complejo momento en su club, el Standard de Lieja.

Y es que tras ser estelar en cuatro partidos con los ‘Leones del Atlas’ en la cita internacional, el volante volvió a Bélgica para hablar de su futuro y al no llegar a acuerdo, el elenco rojo tomó una dura determinación; su relegación al equipo de reservas.

Amallah finaliza su vínculo con el cuadro belga en 2023 y no quiere renovar, por lo que su decisión de no querer dejarle dinero a las filas del club con una posible venta, fue duramente castigada.

Así lo explicó el propio presidente del Standard de Lieja, Pierre Locht, quien confirmó la decisión.

“Hemos decidido enviar a él y a otros tres jugadores más al filial. No haremos nada por aumentar el valor de mercado de futbolistas que se irán gratis. No le haremos el trabajo sucio a otros equipos. Dejarles jugar sería una señal muy peligrosa. No podemos admitir que puedes seguir jugando y luego irte gratis, sería la muerte de nuestro club”, puntualizó el mandamás.