Un duro regreso a la Premier. El delantero estrella del Tottenham, el inglés Harry Kane, fue víctima este lunes de un cruel cántico de los hinchas del Brentford por el penal perdido en los cuartos del Mundial de Qatar 2022 ante Francia.

En la igualdad de los Spurs 2-2 ante las ‘Abejas’, en el Gtech Community Stadium, Kane recibió el reproche de la hinchada rival por la eliminación de los ‘Three Lions’ ante Los Bleus en la cita en Medio Oriente.

Con el cruel cántico “let the country down” (defraudaste a tu país), los fanáticos del cuadro local no se olvidaron de la pena máxima que elevó el ariete de 29 años frente a los de Didier Deschamps.

De haber marcado Kane esa pena máxima, a los 84 minutos, la escuadra de Gareth Southgate habría empatado a dos tantos y forzado el tiempo extra en el Estadio Al Bayt.

Pese a los gritos en su contra, ‘Hurricane’ marcó el primer tanto del Tottenham a los 65 minutos, conectando de cabeza un centro desde el sector izquierdo del ataque por parte de Clément Lenglet.

Una anotación que terminó siendo clave para que finalmente el visitante terminara rescatando un punto, tras estar 2-0 abajo.

Incluso, el entrenador de los Spurs, Antonio Conte, se refirió antes del partido al estado de ánimo de Kane tras Qatar 2022. “Estamos hablando de un delantero de clase mundial, no me preocupa. Lo vi estos dos días con nosotros, está muy bien. El fútbol es esto: puedes tener un momento emocionante y también tener un momento en el que estás decepcionado”, dijo.

Brentford fans sing "you let your country down" to Harry Kane pic.twitter.com/PcKNNThGwN

— UB1UB2 SOUTHALL (@UB1UB2) December 26, 2022