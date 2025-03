Cuatro chilenos fueron protagonistas en el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que terminó 1-1 en el Libertadores de América. Gastón Martirena anotó para la Academia, pero Álvaro Angulo empató con asistencia de Luciano Cabral. Además, Felipe Loyola y Pablo Galdames estuvieron en Independiente, mientras que Gabriel Arias fue capitán y atajó en Racing. El partido fue disputado y tenso, con Racing tomando la delantera con un gol de Martirena. Independiente buscó el empate, con oportunidades que no concretaron. Finalmente, Angulo marcó de cabeza el gol del empate. El encuentro cerró con preocupación por Galdames, quien recibió una dura falta sin amonestación.

Cuatro chilenos fueron más que protagonistas en una nueva versión del clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, el que terminó igualado 1-1.

Gastón Martirena puso en ventaja a la Academia en el primer tiempo, pero en el tramo final del complemento Álvaro Angulo, tras magistral asistencia de Luciano Cabral, sentenció el empate.

Junto al talentoso volante, en el duelo entre rojos y albicelestes válido por la fecha 10 del Torneo Apertura en el Libertadores de América, dijeron presente Felipe Loyola y Pablo Galdames en el local. Además, en la vereda del frente atajó y fue capitán Gabriel Arias.

Los primeros minutos se disputaron con las tensiones propias de un clásico: la pelota se peleaba en el medio y faltaba fluidez en el trámite de juego.

La primera llegada al arco fue para Independiente: luego de un rebote tras un tiro libre frontal, Diego Tarzia sacó una volea con dirección al ángulo superior derecho de Gabriel Arias y el arquero chileno de Racing, en gran reacción, la desvió al tiro de esquina.

Sin embargo, la “Academia” no tardó en responder y en la primera chance de gol que tuvo no falló: a los 21′ Gastón Martinera llegó a posición de 9 para definir. El visitante recuperó por intermedio de Ignacio Nardoni, luego siguió con Maravilla Martínez y un centro rasante de Gabriel Rojas que no pudo despejar el fondo del Rojo y se convirtió en el 1-0 de Racing.

Poco después, Independiente tuvo la oportunidad de empatarlo aunque no estuvo fino: tras una recuperación alta, Santiago Montiel tomó la pelota en posición de enganche y remató de zurda y desde afuera del área pero la pelota se fue apenas cruzada.

Pasados los 30′ Racing recuperó la intesidad y Agustín Almendra sacó un pelotazo largo para Santiago Solari y éste jugó para Maravilla, pero Martínez remató desviado con zurda.

En el complemento Independiente salió con la idea de empatar el duelo y propuso jugar en campo rival, ante un Racing que apareció algo más agazapado.

Fue así que a los 57′ de un lateral desde la derecha llegó un rechazo parcial y Luciano Cabral metió una volea de zurda que se fue muy cerca del palo derecho de Arias. De pelota parada también lo tuvo Hildalgo tras un tiro libre de Montiel.

La mejor jugada colectiva del Rojo se dio a los 63′ cuando Álvaro Angulo hizo una pared con Cabral y metió un centro atrás para un remate de Montiel que se fue muy desviado, por arriba del travesaño.

Independiente no se cansaba de insistir y Arias salvó nuevamente su arco luego de un remate de Montiel que llevaba peligro al primer palo. Pero a los 33′ el Rojo tuvo su recompensa.

Tras recibir una precisa habilitación de Luciano Cabral, Álvaro Angulo aprovechó una floja salida de Gabriel Arias y definió de cabeza para decretar el 1-1.

¡GOL DE INDEPENDIENTE! ¡ANGULO Y EL 1-1 ANTE RACING EN AVELLANEDA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/GJkAULh2Mp — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2025

El clásico de Avellaneda cerró con todos preocupados por Pablo Galdames quien recibió una dura patada de Adrián Maravilla Martínez en la cara. El árbitro no se dejó impresionar por la sangre que brotaba del rostro del ex Unión Española, y ni amarilla le puso al de Racing.