La nueva etapa de la Europa League, remozada como el resto de competiciones continentales, comenzará con duelos que habitualmente se han producido en la Champions y con aditivos como el cruce del técnico portugués Jose Mourinho, ahora en el Fenerbahce, con el Manchester United y además, el Midtjylland de Darío Osorio.

Además de este reencuentro frente al United, el conjunto turco tiene en casa otros rivales peligrosos como el Olympique de Lyon, el Union SG y el Athletic, y debe desplazarse a los feudos de Slavia Praga, AZ, Midtjylland y Twente.

Roma de Daniele de Rossi, semifinalista del certamen en la pasada temporada y dos veces finalista, recibirá al Eintracht Frankfurt, campeón en 2022, al Braga, al Dinamo Kiev y el Athletic, y visitará al Tottenham, al AZ Alkmaar, al Union SG y al Elfsborg.

En su vuelta a Europa, al Athletic de Bilbao, anfitrión de la gran final, le tocó visitar a Roma, al Fenerbahce de Mourinho, al Ludogorets y a otro conjunto histórico turco, el Besiktas.

El otro representante español, la Real Sociedad también se medirá a equipos históricos. Recibirá en el Reale Arena a Ajax, PAOK, Dinamo Kiev y Anderlecht, y visitará a Lazio, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen y Niza.

El Porto, dos veces campeón 2003 y 2011, tiene un camino inquietante con el Manchester United, Olympiacos, Midtjylland (Darío Osorio y Hoffenheim en Do Drago, y Lazio, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt y Anderlecht fuera.

Otro histórico como el Ajax, que no alcanza la final desde 2017, tiene un panorama parecido con Lazio, Maccabi Tel Aviv, Galatasaray y Besiktas en el Amsterdam Arena y Slavia, Real Sociedad, Qarabag y RFS fuera.

La Europa League se jugará igual que la Champions, con una primera fase en formato liga que se jugará en ocho jornadas.

Los ocho primeros pasarán directamente a octavos de final; los que terminen del noveno al vigésimo cuarto disputarán la ronda eliminatoria de “play-offs”, y los vencedores pasarán a octavos. A partir de esa fase se jugarán eliminatorias directas.

La primera jornada se disputará los días 25 y 26 de septiembre y la final tendrá lugar el 21 de mayo en San Mamés.

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/8FhxJuwvkp

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024