El seleccionado chileno Gabriel Suazo es en la actualidad una pieza clave en el Toulouse francés, club al que llegó en enero de 2023 y donde rápidamente se hizo con un puesto de estelar, incluso siendo capitán.

Sus destacadas actuaciones en tierras galas le han permitido estar en vitrina de otros equipos del concierto europeo. Y el ex Colo Colo podría dar un gran salto al estar en carpeta de una institución de la Premier League de Inglaterra.

El lateral por izquierda es seguido de cerca por el Everton FC, cuadro que terminó en el puesto 15 la recientemente finalizada campaña 2023-24 de la máxima categoría del fútbol inglés.

“El Everton ha buscado, explorado y está interesado en los siguientes jugadores: Arthur Theate (Rennes), Wilfred Ndidi (Leicester), Gabriel Suazo (Toulouse), Wilfred Gnonto (Leeds), Gianluca Prestianni (Benfica) y Che Adams (Southampton)”, indicó el medio partidario Toffee Transfers.

El conjunto de la ciudad de Liverpool busca reforzarse con todo para volver a ser protagonista en la Premier y así evitar el sufrimiento de estar cerca de la zona de descenso a la Championship.

La carta de Gabriel Suazo está tasada en 3 millones de dólares y tiene contrato con el Toulouse hasta junio del año 2026.

En la pasada temporada, donde participó en la Ligue 1, Europa League, Copa de Francia y Supercopa de Francia, el jugador chileno de 26 años jugó un total de 42 partidos con un registro de dos goles y cuatro asistencias.

To the best of my knowledge, Everton have scouted and are interested in the following players;

🔵 Arthur Theate (Rennes) 🇧🇪

🔵 Wilfred Ndidi (Leicester) 🇳🇬

🔵 Gabriel Suazo (Toulouse) 🇨🇱

🔵 Wilfred Gnonto (Leeds) 🇮🇹

🔵 Gianluca Prestianni (Benfica) 🇦🇷

🔵 Che Adams (Saints) 🇬🇧 pic.twitter.com/7k1fDLg8Di

— ToffeeTransfers (@TransfersToffee) May 28, 2024