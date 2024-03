El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, entregó detalles del sufrimiento de su vestuario tras la convulsión del futbolista chileno Javier Altamirano en pleno duelo con Boca Juniors.

El exHuachipato se descompensó y debió ingresar la ambulancia para retirarlo del campo, y trasladarlo lo más rápido a un centro de salud. Solo iban 27 minutos de compromiso.

Domínguez conversó con la transmisión oficial de ESPN y confidenció que “digamos era una entrada al vestuario y chicos todos llorando, porque es muy querido Javi, muy querido”.

“Su señora está embarazada, estaba acá en la platea, y todos desesperados para buscarla y que esté con él, la verdad la familia de Estudiantes se movió rapidísimo y está acá, enfrente Javi está la señora, ya está con él, pero no deja de ser de sensaciones que nos tocó a nosotros le tocaba a otro y nos tenemos que solidarizar”, agregó.

En la misma línea, el estratega remarcó que “la vida me parece va por delante de un deporte, de cualquier situación. Lo hablamos en el día a día con los jugadores que hay muchas cosas más importantes que un partido de fútbol o que nuestro trabajo como la salud y la familia”.

“A veces (el fútbol) es tan frívolo todo y no miramos la angustia que sucede atrás o todo lo que que conlleva no, pero bueno, sabemos que se nos van a ajustar el calendario, pero eso termina siendo secundario, no hoy estamos esperando a ver que realmente se estabilice que esté bien y a partir de ahí veremos un poco de tranquilidad en este diagnóstico”, cerró.