El defensa chileno Igor Lichnovsky, actualmente en el América de México, ha impactado en el fútbol azteca al revelar actos de discriminación en su contra de parte de uno de sus anteriores equipos.

Según contó el ex Universidad de Chile, en el programa Latino Podcast, vivió difíciles momentos en suelo norteamericano cuando aun era futbolista del Cruz Azul.

Según detalló el defensa, sufrió actos discriminatorios por su religión. “Nos reuníamos en casa y mi religión comenzó a hacer ruido, ya que yo invitaba a la gente a mi casa y directamente les decía que les quería contar sobre la Biblia”.

“Esto en el club donde estaba se comenzó a comentar: ‘No nos gusta lo que hace Igor, porque en el futbol se tiene la creencia de que este tipo de futbolista es débil’, y yo no lo era, pero algunos lo interpretaban así”, agregó el zaguero nacional.

Igor Lichnovsky también contó que Santiago Giménez, actual delantero de Feyenoord de Países Bajos, le dio una mano en esos momentos complicados.

“Hubo un momento, en un asado está mi amigo y hermano, que juega en Holanda. Me dice: ‘A tal persona se le salió que no le gustaban los cristianos en el equipo, no le gustaba lo que hace Igor’. Entonces empezaron voces extrañas, aunque yo lo seguía haciendo”, concluyó el otrora