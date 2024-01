Ben Brereton ya se encuentra con un nuevo semblante y sonriendo junto al Sheffield United, algo que no se le vio en sus seis meses como jugador de Villarreal, elenco que se hunde en España con y sin el delantero chileno.

Ahora, junto al Sheffield United tras llegar a un acuerdo por su cesión, se encuentra con un nuevo ánimo y listo para comenzar a inflar las redes en Inglaterra.

En diálogo con el área de comunicación de los ‘Sables’, el inglés-chileno se sinceró y reveló su buena adaptación al conjunto de la Premier League, con quienes ya cosecha una victoria ante el modesto Gilligham, a quienes vencieron en FA Cup.

Con relación a esto, Brereton detalló que “fue genial, obviamente fue una semana muy agitada. Salir y arreglar algunas cosas, pero fue increíble estar en el campo, los muchachos lo hicieron de manera brillante”.

“Me están dando algo de tiempo para adaptarme. Conozco a algunos compañeros aquí, pero ha sido bueno. Han sido todos brillantes, el personal y los jugadores. Ha sido fácil venir aquí y acomodarme. He disfrutado cada minuto hasta ahora”, indicó.

Por otra parte, no escondió su emoción por ver a la afición del Sheffield, quienes lo han apoyado desde su aterrizaje en el elenco inglés.

“Juegue aquí en contra tres veces o algo así. Pienso que hay un gran ambiente, siempre son partidos difíciles contra Sheffield United, así que estoy muy emocionado de estar en el partido en casa y ser parte de esto”, sostuvo.

Por otra parte, también tuvo palabras para recordar su paso en España junto al Villarreal, en donde comentó que “en el verano me mudé a España, realmente disfruté allí, pero desafortunadamente no pude conseguir el tiempo de juego que quería”.

Mientras que está ansioso para debutar junto al Sheffield United en la Primera División de Inglaterra al sostener que “ha sido increíble estar en un equipo de la Premier League. Estoy deseando afrontar los desafíos, cuando eres niño tu único sueño es jugar en la Premier League algún día, así que es sorprendente”, finalizó.

