Continúa la acción en el certamen más viejo de fútbol en la historia del deporte, la FA Cup, torneo que data desde la temporada 1871-1872 y que hasta la fecha tiene más de 150 años.

Con los último cruces definidos el día de ayer, hay algunos jugadores chilenos que buscan inscribir su nombre junto a sus equipos como nuevos monarcas del mítico certamen inglés en la actual edición, pero para eso, deberán enfrentar difíciles rivales.

El primero en ser sorteado fue Watford de Francisco Sierralta, quien deberá hacerle frente a el potente Southampton el domingo 28 de enero a contar de las 11:00 horas en suelo nacional.

Posteriormente, el siguiente nacional que deberá batallar en Fa Cup será Marcelino Núñez, quien junto al Norwich City, deberán desafiar al potente Liverpool, líder de Premier League que busca seguir teniendo una temporada excelente de la mano de Jürgen Klopp.

El enfrentamiento entre los ‘Canarios’ y los ‘Reds’ quedó abrochado para el domingo 28 de enero a las 11:30 horas.

Por otra parte, Ben Brereton disputará la llave de la cuarta ronda junto al Sheffield United ante el poderoso Brighton, en un duelo pactado para el domingo 28 de enero a contar de las 11:30 horas (en suelo nacional).

Por último, Juan Delgado, quien ha estado lamentablemente aquejado de dolencias y con un regular andar junto al Sheffield Wednesday, deberán enfrentar al Coventry City el viernes 26 de enero a las 16:45 horas (en Chile).

