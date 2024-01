Un jugador que sorprendió a todos en la pasada temporada en el Campeonato Nacional al confirmar que se retiraba del fútbol fue Pedro Pablo Hernández, exjugador de O’Higgins de Rancagua que colgó los botines jugando para el ‘Capo de Provincia’.

Se le realizó una emotiva despedida en conjunto con Julio Barroso, quien también se retiró, pero jugando para Everton de Viña del Mar.

No obstante, meses más tarde el ‘Tucu’ volvió a ser protagonista de noticias al confirmar que regresaba al fútbol para jugar en San Martín de Tucumán, equipo de su tierra natal en Argentina.

Esto desató la molestia de los hinchas celestes, quienes tomaron como traición el movimiento del excampeón de la Copa América con La Roja.

Es por eso que para esclarecer sus motivos, charló con Radio Rancagua y detalló que “estaba en mi casa con la familia disfrutando de las vacaciones y llegó la oportunidad, la gente de San Martín sabía cual era mi situación. Yo no lo había pensado”.

“La gente entenderá”

“Si hablamos de sentimientos, la gente entenderá lo que significa ir al club del que eres hincha y tener la posibilidad de ascender, de lograr algo importante”, indicó.

Así también destacó que jugar con S.M. de Tucumán es cumplir un sueño de vida al sentenciar que “no es que me haya ido a otro club de Chile. Me voy a mi ciudad, estaré con mi gente, hay muchas razones por las cuales vuelvo del retiro para jugar en San Martín”.

“Desde chico mi sueño siempre fue jugar en este club, pero no lo pude hacer hasta ahora, siendo grande”, sostuvo.

“Yo ya le di todo a O’Higgins, estoy muy agradecido por lo que hicieron por mí, pero ahora empieza mi nueva vida en Tucumán. Fue un sentimiento, era el momento, lo sentí en mi corazón, para mí es importante ser parte de este proyecto”, deslizó.

Por último fue sincero y agregó que “este es un sueño que quise cumplir desde chico. En O’Higgins entregué todo lo que pude, siempre le tendré mucho cariño al equipo. Yo no he traicionado a O’Higgins, siempre será mi casa. La gente no debería sentirse traicionada, nunca le falté el respeto al club. Eso me da tranquilidad”.

Posterior a sus palabras, Pedro Pablo Hernández fue presentado junto a otro conocido del fútbol chileno, Juan Cuevas, quien brilló por años junto a Everton de Viña del Mar. Ahora, ambos jugadores serán los nuevos y flamantes refuerzos de San Martín de Tucumán, elenco que milita en la Primera Nacional de Argentina (Segunda División).

🔴⚪️ #PrimeraNacional Te queda pintada, Pablo 🔥🇦🇹 Pablo "Tucu" Hernández, mediocampista con pasado en Celta de Vigo y campeón de América con la selección chilena, cumplió su sueño y será jugador de San Martín en la temporada 2024. ⚽️ #VamosCiudadela pic.twitter.com/H5ukjkgp2g — Club Atlético San Martín (@CASMOficial) January 11, 2024

¿El "Tucu"? Siempre fue Ciruja, así cómo vos y yo 🇦🇹 pic.twitter.com/CtA9aoUq0G — Club Atlético San Martín (@CASMOficial) January 11, 2024