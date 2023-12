El Brasileirao se encuentra siendo una plaza apetecible para diversos jugadores chilenos, quienes ven en la liga de uno de los países más poderosos del continente a nivel de fútbol un escenario ideal para lucirse y dar el anhelado paso hacia el Viejo Continente.

Eso considerando además las actuaciones deslumbrantes que han tenido en el último tiempo jugadores como Erick Pulgar en Flamengo, pieza fundamental para ‘Tite’ en el Mengao y Gary Medel, quien tomó las riendas de Vasco Da Gama desde su capitanía y comenzó a ayudar al ‘Almirante’ a permanecer en la Primera División de Brasil.

Es por eso que ahora, el ‘Gigante de la Colina’ como se le conoce coloquialmente a Vasco Da Gama en Río de Janeiro, ha puesto la mira en otro compatriota, Eduardo Vargas, quien podría unirse al ‘Pitbull’ para la temporada 2024.

Así lo revela el periodista brasileño, Carlos Berbert, quien en su cuenta de X (anterior Twitter) dio a conocer el interés que posee el club que entrena Ramón Díaz por el fichaje de ‘Turboman’.

En la citada red social, el comunicador señaló hace algunas horas que “Vasco está en conversaciones con el delantero chileno Eduardo Vargas, del Atlético Mineiro. Aún no ha habido una formalización de la propuesta, pero la situación puede evolucionar en los próximos días”.

Sin embargo, hace algunos instantes apuntó que “los contactos fueron solo para demostrar que hay interés y consultar la situación”.

Si bien revela que ha habido una primera comunicación entre ambos clubes, aún no hay nada concreto en papeles, pero es cierto de que Eduardo Vargas perdió protagonismo con el correr de la temporada 2023 en Brasil y su puesto ya no está asegurado en Atlético Mineiro, por lo que el cambio de aires para el ex Universidad de Chile parece más que inminente.

Así también, hace algunos días se conoció el intenso interés de Cerro Porteño por el chileno, pero al igual que la propuesta de Vasco Da Gama, la de los guaraníes aún no ha sido confirmada ni concreta, por lo que para conocer el destino de Eduardo Vargas, habrá que esperar para conocer donde seguirá su carrera el campeón de la Copa Sudamericana del 2011 junto al ‘Romántico Viajero’.