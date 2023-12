Este martes 26 de diciembre se acaba de vivir la jornada de Boxing Day, fecha ‘extraordinaria’ en el fútbol inglés que se celebra en el marco de la navidad en todo el mundo y en donde Inglaterra sorprende con partidos de gran nivel.

Tanto en la Premier League y la Championship se han vivido vibrantes partidos, pero la suerte de los chilenos se vio truncada en la Segunda División del Reino Unido.

Resulta que por un lado, Norwich City con Marcelino Núñez desde el arranque ante el West Bromwich Albion, cayeron por la cuenta mínima en condición de visita en el estadio The Hawthorns.

La temprana expulsión de Borja Sainz a los 33′, dificultó el partido para los ‘Canarios’, quienes con el gol de Brandon Thomas-Asante a los 50′, perdieron un reñido compromiso y se estancan en la décima segunda ubicación de la Championship.

It ends in defeat. pic.twitter.com/iIfZvt6ZWL

Por su parte, Francisco Sierralta fue goleado junto al Watford por el Bristol City en una derrota que golpea fuerte a ‘Las Avispas’.

Con el zaguero chileno desde el comienzo del partido, las acciones se comenzaron a decantar en favor de la visita en la casa de Watford, luego de la apertura del marcador de Cameron Pring a los 28′, mientras que a los 45’+2′, Wesley Hoedt ayudó al Bristol con un gol en su propia puerta.

Ya en el segundo tiempo, Watford intentó salir en busca del descuento y lo encontró rápidamente a los 49′ con la anotación de Giorgi Chakvetadze, pero desde ese momento en adelante fue todo para el Bristol.

1 minuto más tarde, el irlandés Mark Sykes decretó el 3 a 1 y a los 83′, Andreas Weimann liquidó todo en el compromiso para hundir al Watford que se encuentra en la décima posición.

Por último, Juan Delgado, quien no pudo estar presente por lesión en el duelo entre su equipo, el Sheffield Wednesday ante el Coventry City, volvió a caer y por ahora, se encuentra como colista de la Championship.

Defeat for the Owls on Boxing Day#COVSHW pic.twitter.com/6K8vGXHt1k

— Sheffield Wednesday (@swfc) December 26, 2023