Con la nube negra en este cierre de año. Alexis Sánchez se perdió el fin de semana por lesión la victoria a domicilio del Inter por 2-0 sobre la Lazio, en Roma por la Serie A, con goles de sus principales rivales en la ofensiva.

El argentino Lautaro Martínez y el francés Marcus Thuram le dieron el triunfo a los ‘neroazzurros’ en el Estadio Olímpico, que se distanciaron de la Juventus en el liderato del campeonato italiano de Primera División.

‘Maravilla’ quedó afuera de la citación ante los capitalinos por una distensión muscular. Y el problema físico del tocopillano no es menor, ya que tampoco jugaría este miércoles ante el Bologna por los octavos de final de la Copa Italia.

El periodista Matteo Barzaghi, de SkySport, contó en la presente jornada que “Alexis Sánchez entrenó aparte hoy en Inter. No se recuperará para el duelo con Bologna por el problema muscular sufrido el sábado”.

Incluso, el profesional reveló la más posible fecha de regreso para el goleador histórico de La Roja. “Lo veremos (de vuelta) en los próximos días para el duelo con Lecce”, a jugarse el sábado 23 de diciembre.

Alexis cerró una semana para el olvido. Venía de sufrir duras críticas por su actuación en el 0-0 ante la Real Sociedad por la Champions y luego quedó al margen del cruce con el elenco donde brilló a fines de los 90’ Marcelo Salas.

