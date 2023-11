Alexis Sánchez sigue disputando fútbol de nivel internacional en las filas del Inter de Milán, elenco que viene de ganar en el marco de la Champions League ante el Salzburgo, elenco al que vencieron por la mínima, pero que les alcanzó para instalarse en los octavos de final del certamen europeo.

Sin embargo, sus minutos no son los esperados por el chileno, quien retornó al cuadro ‘Lombardo’ en una especie de revancha tras sus primeros pasos en la temporada 2020-2022.

Es por eso que su nombre ya comienza a sonar en otras latitudes del mundo y todo apunta a que Norteamérica es uno de los destinos que podrían tentar al tocopillano.

Según información del periodista Nico Bravo de TUDN, Alexis Sánchez es seguido de cerca por elenco de la MLS y de México, equipos de renombre como Los Angeles Galaxy y el América.

Todo apunta a que el interés de ambos elencos radica en el actual contrato que tiene con Inter, ya que su término llega en junio del 2024, momento en que posiblemente Alexis quede libre para poder negociar con algún proyecto que sea de su gusto.

Por una parte, si llega a ir a la MLS y arriba a Los Angeles Galaxy, se convertirá en rival directo de Lionel Messi en el Inter de Miami, mientras que si aterriza en las ‘Águilas’ de México, sería compañero de Igor Lichnovsky y de Diego Valdés.

No obstante, esta opción se contrasta con el deseo de Alexis Sánchez, quien siempre ha buscado estar en la élite del fútbol mundial, pero tal como pasó en el reciente mercado de pases, pocos clubes se tientan en llevarlo a sus filas entendiendo que Sánchez se encuentra en el ocaso de su carrera a sus 34 años, lo que no quita que clubes de Norteamérica busquen su carta para la siguiente temporada.

🚨🚨🚨🚨

Alexis Sanchez 🇨🇱 will run out his contract with Inter Milan and is currently planning his next move

The forward would like to play in one of these 2 major clubs #LAGalaxy and Club America 🦅 #MLS #Transfers #TransferMarket #SerieA pic.twitter.com/z1UlkYyFOY

— Nico Bravo (@NicoBravo_14) November 8, 2023