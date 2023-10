El presente de Ben Brereton en España parece cada vez complicarse más, luego de tener pocos minutos en el Villarreal, elenco español al que llegó como figura pero que no ha logrado afianzarse a meses de su llegada al ‘Submarino Amarillo’.

Es cierto que su adaptación no ha sido la mejor y que además, se ha enfrentado a un cambio de DT en las últimas semanas, pero su falta de gol y el buen camino que ha cimentado Sorloth, lo han relegado a ser el delantero ‘B’ que poseen los ‘Groguets’ en la plantilla.

Ahora, en la última derrota hace unos minutos antes Las Palmas, Brereton fue titular y, aunque buscó desequilibrar por las bandas y con su velocidad, no consiguió trascender en el duelo de La Liga.

Lamentablemente para él, los hinchas y aficionados del Villarreal han comenzado a perder la paciencia y ya aparecen los primeros comentarios en su contra desde los fanáticos que arremeten contra su juego en donde aún no anota de manera oficial para el equipo.

Entre los dardos a si figura se encuentran: “a Brereton no es que le vea justo para Primera, es que no parece ni profesional, o lo de Femenía”, “El Villarreal juega horrible pero que mal juega también Ben Brereton, impreciso en los pases, descolocado en su posición, sin vértigo, encara y se la quitan…se le viene complicada la temporada”.

“Hay 9 millones de delanteros en la cantera del Villarreal mejor que Ben Brereton, la madre que me parió”, “Dios mio que inutil es Ben Brereton“, sentencian algunos.

Veo cosas extrañas en la plantilla, a Brereton no es que le vea justo para Primera, es que no parece ni profesional, o lo de Femenía, Cuenca en el banquillo siendo el mejor central tras salir Pau… Y muchos están jugando con los brazos caídos y sin ganas. Mala pinta

Hay 9 millones de delanteros en la cantera del villarreal mejor q Ben Brereton, la madre que me parió.

Dios mio que INUTIL es Ben Brereton, espero que en el descanso no vuelva a salir, MALISIMO

A mi a Ben Brereton me lo pintaban como dios

Brereton, mira que quiero confiar en tí, pero me lo pones muy difícil, parece que es tu primer día jugando al fútbol, macho.

Esto no lo arregla ni Guardiola. La gestión de la directiva ha sido horrorosa y los jugadores dan vergüenza, hay que hacer limpia de vacas sagradas y tirar a muertos como Parejo, Capoue, Brereton, Denis, Femenía, Gerard… Bueno, básicamente a todos menos a Sorloth y un par más.

Por cierto, lo de Brereton no es un tema de calidad, sino de físico y probablemente es el que más lo esté sufriendo. Hacía tiempo que no veía a un jugador en la primera parte aganchándose con las manos en las rodillas para coger aire, y no ha sido una vez.

— Sergio (@throwingclosure) October 8, 2023