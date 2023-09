En la jornada n°28 de la MLS, el chileno Felipe Mora fue el principal artífice del triunfo del Portland Timbers sobre el Austin FC en Texas tras convertir la apertura de la cuenta y asistir en el segundo gol, y de paso, ilusionándolos con una clasificación agónica a playoffs.

Al exjugador de Universidad de Chile sólo le bastaron 70 minutos en cancha para convertirse en la figura del encuentro. Todo comenzó a los 39′, cuando en una arremetida del conjunto visitante, el atacante nacional estuvo donde había que estar y remató fuerte para abrir el marcador.

Ya en el segundo tiempo y aún con el marcador en ventaja para Portland, Mora se vistió de mago y con un sutil toque de pecho dejó al brasileño Evander solo frente al arquero para aumentar las cifras. Once minutos más tarde, el argentino Sebastián Driussi marcó el descuento para los locales y selló el resultando final (1-2).

Cabe consignar que los Timbers se aferran a un milagro para clasificar a los playoffs de la MLS. Actualmente, marchan en el noveno lugar -último puesto para avanzar a la ronda eliminatoria-, aunque con dos partidos más que su máximo perseguidor, el Dallas FC, que apenas cuenta con un punto menos.

De esta manera, el renacer del formado en Audax Italiano podría despertar el interés de Eduardo Berizzo, que a falta de gol en la Selección Chilena, el ‘9’ de Portland calzaría bien como opción en la ofensiva del ‘Equipo de Todos’, que en la pasada fecha de las Clasificatorias, sólo pudo anotar un gol en la derrota 3-1 ante Uruguay.

Another look at Mora’s first half finish 💥 pic.twitter.com/B8yiuYUCqz

Can we talk about that chest assist from Felipe 😱

pic.twitter.com/PvLdULvBzf

— Portland Timbers (@TimbersFC) September 18, 2023