Arturo Vidal no escondió sus ganas de vestir la camiseta de Boca Juniors y envió un directo mensaje a Juan Román Riquelme para buscar sellar un acuerdo y que el 'King' se vista de 'Xeneize'.

Arturo Vidal se encuentra tomando forma nuevamente en el Athletico Paranense, elenco al que llegó tras un tormentoso paso por Flamengo en donde ambas partes eligieron terminar el vínculo tempranamente para separarse.

Tras eso, el ‘King’ aterrizó en el ‘Furacao’ y hasta ahora, ha visto más minutos y titularidades de lo que disfrutó estando en el ‘Mengao’.

Si bien ahora es un elemento importante para el Paranaense, el chileno sigue coqueteando con un elenco al que intentó llegar tras conocer el mal presente que evidenciaba en el mítico equipo de Río de Janeiro.

Hablamos de Boca Juniors, equipo que intentó quedarse con Vidal, opción que finalmente no se concretó y que hasta el día de hoy, Arturo lamenta.

Así lo evidenció en una entrevista con TNT Sports de Argentina, en donde reconoció: “Me quedaron muchas ganas. Estuve muy cerca de jugar en la Argentina. Hablé con una persona muy importante cuando volví de Europa a Sudamérica, ahí estuve a nada de jugar en el fútbol argentino”.

Así también, aseguró que hizo todo lo que estuvo en su alcance para poder llegar al cuadro ‘Xeneize’, pero que las ganas de hacerlo aún persisten.

La intensión de Arturo Vidal

Con relación a esto, Vidal apuntó que “no se dio pero me esforcé al máximo para que se diera y la persona con la que hablé también. No se concretó pero las dos partes hicieron el máximo. ¿Por qué no se dio? Eso es un poco más privado. Perdón por no poder contarlo (risas)”.

Por otra parte, fue claro y lanzó un mensaje direccionado al vicepresidente de Boca Juniors, el último ’10’, Juan Román Riquelme.

“Es Román (Riquelme) el que me tiene que llamar, él lo sabe. Tengo contrato hasta diciembre en Paranaense“, destacó Vidal.

Para terminar, Arturo sostuvo que “los equipos brasileños son muy fuertes. Económicamente están mejor que todos los equipos de Sudamérica y eso marca la diferencia”.

“Boca es el único que les puede pelear por la garra, por la hinchada, porque jugar en la Bombonera debe ser una cosa de locos. Ahí los brasileños sufren un poco, pero va a estar complicado. En semifinales va a haber tres equipos brasileños y uno argentino. Espero que pueda llegar y ser campeón Boca, pero va a ser difícil”, finalizó.

Con esto se deja ver las ganas que tiene el seleccionado chileno por ser una nueva incorporación para el gigante sudamericano, quienes ya cuentan con una estrella de nivel mundial como lo es Edison Cavani.

Revisa algunas de las declaraciones de Arturo Vidal con TNT Sports Argentina