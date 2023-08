La árbitra chilena María Belén Carvajal recibió este jueves una nueva designación, la tercera, para dirigir en el Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Específicamente, la colegiada de 39 años será la encargada de arbitrar el encuentro entre Australia y Francia, correspondiente a los cuartos de final a jugarse el sábado 12 de agosto.

La jueza FIFA desde el 2010 sigue brillando en la cita en Oceanía. Previamente había estado al frente en los cruces Francia vs. Jamaica y Sudáfrica vs. Italia. Además, fue la cuarta árbitra en el Australia vs Irlanda.

Incluso, María Belén Carvajal hace historia con esta nominación. Sumará su tercer duelo como juez principal y supera así a Mario Sánchez (Francia 1998), Pablo Pozo (Sudáfrica 2010) y Enrique Osses (Brasil 2014), quienes dirigieron dos compromisos en un Mundial masculino -y en fase de grupos-.

Este sábado en el Suncorp Stadium, en Brisbane, Carvajal estará acompañada por su compatriota Leslie Vásquez, como primera asistente. La segunda juez de línea será la ecuatoriana Mónica Amboya.

Ante esto, la FIFA confirma que Loreto Toloza fue ‘borrada’ del certamen tras la dura sanción (40 partidos) que recibió en el balompié nacional por encabezar, junto a Cindy Nahuelcoy, un complot en contra de Julio Bascuñán.