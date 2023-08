Un triunfazo por la primera fecha de la Championship se anotó el Watford ante el QPR. La escuadra del chileno Francisco Sierralta jugó a un gran nivel y se quedó con una goleada de 4-0.

El futbolista nacional fue una de las figuras del compromiso, actuando como volante central en el quipo que dirige técnicamente Valérien Ismaël. Fue titular y reemplazado a los 65′ con el juego ya liquidado.

El formado en la UC hasta se dio maña para inscribirse con una genial insistencia, luego de picar a fondo tras una jugada colectiva de sus compañeros y terminar enviando un centro fenomenal que aprovechó Vakoun Issouf Bayo a los 43′ para el cuarto tanto. Golazo.

Vakoun Bayo goal, brilliant run and weight of pass by Sierralta in the buildup. 4-0 pic.twitter.com/wdHTwoPPVn

— Naks🥤 (@TopBoyNaks) August 5, 2023