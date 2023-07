Un portero nacional que está viviendo un sueño es Lawrence Vigouroux, golero que dio el gran salto en esta temporada y pasó desde el Leyton Orient de la Cuarta División en Inglaterra a ser el nuevo guardameta del equipo recién ascendido a Premier League, el Burnley.

Además, viene de celebrar hace algunos días el Guante de Oro que le entregó la EFL por su brillante cometido en el Orient, en donde fue campeón y además, dejó en 25 ocaciones su portería en 0 en 45 duelos.

Es por esto que se fija nuevas metas acorde a su nuevo paso en el fútbol y en conversación con BBC Sport Lancashire, el chileno no escondió su anhelo de poder ser opción bajo los tres tubos de la selección chilena.

Con relación a esto, Vigouroux detalló que “lo que haga acá es lo que la gente va a ver en Chile. Si juego aquí o estoy en la banca, será más fácil que me llamen. Dijeron que tenía que intentar llegar a un nivel más alto y eso influyó para dejar Leyton Orient“.

“Quiero ser parte del equipo. Las clasificatorias comienzan en septiembre, por lo que será muy bueno si puedo participar. Si no recibo el llamado, tendré que seguir trabajando duro hasta que lo consiga. No me voy a rendir“, indicó el jugador chileno-jamaicano.

Lo cierto es que jugar en la Primera División de Inglaterra, considerada por muchos como una de las mejores competiciones del mundo, le otorgará una mayor difusión y un posible llamado de parte de Eduardo Berizzo.

Primero, deberá intentar arrebatarle el puesto de titular a Arijanet Muric, portero de Kosovo que es figura importante para el cuadro que dirige Vincent Kompany y luego, pensar en ser una de las opciones que baraje el estratega nacional de cara a las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica.

🎥 "I feel like I'm going to improve here with the manager and coaching staff we have. I'm going to improve massively"

Goalkeeper Lawrence Vigouroux has ambitions to become first choice at #Burnley and go on to make his debut for #Chile

— BBC Sport Lancashire (@BBCLancsSport) July 17, 2023