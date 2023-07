En la jornada de este día miércoles, Ben Brereton fue formalmente presentado en España como la flamante incorporación de Villareal, elenco que fichó al inglés-chileno, para que los ayude a dar un buen papel en lo que será la nueva edición de Europa League.

Un fichaje muy esperado por la afición del ‘Submarino Amarillo’, quienes guardan muy buenos recuerdos de jugadores chilenos y sobre todo del entrenador, Manuel Pellegrini.

En una rueda de prensa ante una decena de periodistas, los dirigentes del cuadro ‘Groguets’, le dieron la bienvenida a Ben Brereton, para que comience a sentirse como en casa en el estadio La Cerámica.

En sus primeras palabras, ‘Big’ Ben, comenzó a detallar su vínculo con Chile y como eso lo impulsó a desembarcar en Villareal, al reconocer que “siempre supe que mi mamá era de Chile, cuando era niña se fue a Inglaterra y no hablaba inglés. Cuando se dio la oportunidad de jugar por la selección fue muy fácil, es un país fantástico”.

“Estoy aprendiendo castellano, es difícil, pero luego de la pretemporada continuaré con las clases”, indicó.

Así también, reconoció que el impulso de competir a nivel internacional en Europa, le hizo más fácil la decisión, al apuntar que “cuando me enteré del interés del Villarreal hace un par de años quería llegar lo más pronto posible”.

“es un club increíble que no podía rechazar y me han dado una muy buena bienvenida. Es la primera vez en mi carrera que jugaré en competencias europeas, eso también me motivó”, sostuvo.

Ayuda con el idioma

Por otra parte, sentenció que el idioma igual fue una pieza clave en su determinación y señaló que “el enlace español con Chile me ayuda porque podré aprender el idioma. Está todo conectado. Es un equipo tan grande que no podía rechazar”.

Además, fue contundente al hablar de la historia que tiene Villareal con elementos nacionales, al recalcar que “conozco la historia de la Champions League con Manuel Pellegrini y los chilenos que han jugado acá. Es un club con vínculos a Chile y tengo muchas ganas de empezar, eso es motivante”.

Posteriormente, realizó una breve comparación entre la competición en Inglaterra (Championship) y lo que se viene ahora para su carrera, La Liga y Europa League.

Con relación a esto, Brereton expuso que “ha sido una buena adaptación. El estilo del fútbol español es distinto y se nota mucho la calidad en los entrenamientos. La Championship es una liga agresiva y muy física, pero he estado aquí unos días y los entrenamientos han sido muy físicos y competitivos, y he estado bien”.

Ya para finalizar, aclaró en que posiciones del campo le gustaría jugar para el Villareal, donde deslizó que “he hablado con el DT sobre dónde puedo jugar y lo importante para mí es jugar donde él me ponga“.

“Puedo estar en la banda izquierda, en la derecha y de centrodelantero, en el Blackburn jugaba en todas esas posiciones”, complementó.

Con esto, se oficializa su llegada al cuadro español, quienes esperan y confían en el juego de Ben Brereton, además de encontrar capacidades en el chileno para explotar a sus 24 años en el fútbol internacional.

