La presencia del chileno Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella para la temporada 2023-2024 es la gran incógnita de la Ligue 1 francesa. Termina contrato el 30 de junio próximo.

El delantero estrella de los ‘Focenses’ condicionó su futuro en los ‘Focenses’ a dos grandes objetivos: obtener la clasificación a la próxima Champions League y estar convencido de la ambición de la dirigencia en ir por títulos.

“Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol”, indicó el goleador histórico de La Roja en marzo pasado.

Este contraste entre el hambre de triunfos del tocopillano y el irregular año de los ‘Olímpicos’ mantiene aún en duda la presencia desde julio próximo del nacional en la escuadra de Igor Tudor.

Y a solo cuatro fechas para el término de la presente Ligue 1, la regencia del Marsella quiere ponerse manos a la obra para conseguir que el ‘Mostacho Maravilla’ siga en Les Minots.

Fabrice Lamperti y Jean-Claude Leblois, periodistas del medio galo La Provence, revelaron que “los directivos del Marsella también lo están pensando (continuidad de Alexis). Las discusiones se llevarán a cabo entre todas las partes al final del ejercicio, programado en Ajaccio el 3 de junio. Al igual que con los demás jugadores de la plantilla”.

Alexis Sánchez ha protagonizado una primera temporada de ensueño con la camiseta del Olympique de Marsella. Suma 17 goles y dos asistencias en 40 partidos.