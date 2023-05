El delantero chileno Alexis Sánchez instaló la preocupación el sábado en el Olympique de Marsella, luego de salir lesionado por un problema muscular en el entretiempo del duelo con el Lens por la Ligue 1 2022-2023.

Ante esto, el ‘Niño Maravilla’ se sometió en la presente jornada a una resonancia magnética para conocer con exactitud la magnitud de la lesión y cuánto tiempo estará entre algodones.

De acuerdo al medio RMC Sport, los ‘Focenses’ pueden respirar tranquilos en esta recta final de la temporada. “Exámenes tranquilizadores para Alexis Sánchez tras alarma en su muslo ante Lens“, tituló.

“El experimentado delantero chileno de 34 años conoce su cuerpo y temía que esa alerta en el muslo se convirtiera en una verdadera lesión si continuaba con este partido de alta intensidad, comprometiendo así todo en el final de temporada”, añadió.

De esta manera, las pruebas médicas descartan que el ‘70’ de los ‘Olímpicos’ tenga que estar un largo tiempo fuera de las canchas.

Una noticia tranquilizadora para el DT Igor Tudor, que ve al chileno como pieza fundamental para terminar la temporada en zona de clasificación directa a la Champions.

Así, el tocopillano se someterá a un breve período de recuperación y se espera su presencia el domingo 14 de mayo en el Stade Vélodrome ante el Angers, colista de la Ligue 1.

Recordar que el Marsella perdió ayer por 2-1 ante el Lens y dio un paso en falso en la lucha por el título. Quedó en el tercer lugar con 70 puntos, superado por el líder PSG (75) y por su último rival (72), y por ahora estaría jugando la fase de clasificación para la Liga de Campeones.

⏱️46' We're back underway, with our second change.#RCLOM | 1⃣ – 0⃣ | ⚪️🔵 pic.twitter.com/EgLzfQ9Ekx

— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) May 6, 2023