El delantero chileno Eduardo Vargas, de los registros del Atlético Mineiro de Brasil, no la pasa bien en el cuadro de Belo Horizonte.

Y es que pese a que el ‘Galo’ avanzó de ronda en la Copa de Brasil, luego de enfrentar al club Brasil de Pelotas, el desempeño del otrora seleccionado de La Roja colmó la paciencia de los hinchas.

La jugada que acabó por desesperar a la Torcida del Mineiro fue el gol que Vargas desperdició en el primer tiempo, cuando los locales ganaban 1-0 y el marcador global estaba 2-2.

El chileno recibió un balón en el área chica y, con el arco a disposición luego del achique desesperado del arquero rival, envió el balón por encima del pórtico.

😬 Eduardo Vargas perdeu um gol incrível! 📷 Camisa 12#FalaGalo pic.twitter.com/aPTN06dgUQ — Fala Galo (@Falagalo13) April 26, 2023

Torcida del Mineiro exige la salida de Eduardo Vargas

Una vez terminado el encuentro, a través de redes sociales la barra oficial del Atlético Mineiro, “Torcida Organizada Galoucura”, manifestó su rechazo hacia el delantero.

“Ya no aceptamos al jugador Eduardo Vargas con la camiseta del Club. Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera, numerosas ocasiones en las que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, sin voluntad y que no honra nuestros colores”, partió señalando la agrupación.

“El descuido, la pereza y la mala voluntad de ese jugador en el partido de hoy, le pudo haber costado mucho al club, perdiendo la clasificación”, agregaron, en alusión al mal partido de ‘Turboman’ ante Pelotas de Brasil.

Para cerrar, insistieron en que “¡Si ese chico se queda en el club, el problema ahora será de nosotros, de TORCIDA GALOUCURA! ¡La paciencia tiene un límite, y el nuestro se acabó!”.