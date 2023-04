El delantero chileno Diego Rubio le dio el triunfo la noche del sábado a Colorado Rapids por 1-0 sobre Sporting Kansas City, en cruce por la séptima fecha de la Major League estadounidense (MLS).

El ariete nacional, de 29 años, fue el héroe del elenco de la ciudad de Denver en su visita al Sporting Park. Anotó la única cifra de la brega a los 68 minutos de juego.

El ex Colo Colo robó un balón en la mitad de cancha, se fue en carrera en diagonal al arco rival -en un dos contra dos- y sacó un derechazo desde fuera del área que sorprendió al golero Tim Melia. Golazo.

Recordar que el otrora jugador del Sporting de Lisboa y el Valladolid venía de defender a La Roja en el agónico triunfo 3-2 sobre Paraguay, el 27 de marzo y en amistoso en el Estadio Monumental. Fue titular y sustituido por Alexis Sánchez de cara al segundo tiempo.

Primer triunfo para Colorado Rapids en la temporada, previamente sumaba tres derrotas y tres empates, llegando a seis puntos en la tabla y ubicándose en la undécima plaza.

Por la jornada 8 del campeonato, la escuadra de Rubio chocará el sábado 15 de abril ante Charlotte FC desde las 19:30 horas de Chile.

From outside the 18! @DiegoRubio_ with a smooth finish to give #Rapids96 the lead. pic.twitter.com/vWvW4CvZL3

“We always need your support and still going to give 100%” 👊#Rapids96 | @DiegoRubio_ pic.twitter.com/k2hyUDlNzS

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) April 9, 2023