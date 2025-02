Los Houston Rockets de la NBA perdieron un partido de manera irrisoria este martes en casa de los Brooklyn Nets, tras recibir seis puntos en apenas seis segundos.

Con 9.5 segundos en el reloj y 93-97 a favor de Houston, Keon Johnson recibió el balón y clavó un triple para dejar las cosas 96-97 con 6.9 segundos y posesión para los Rockets.

Sin embargo, el elenco visitante se atascó en el saque, Amen Thompson hizo un pase a ningún lado y regaló el balón a Tosan Evbuomwan.

El alero de los Nets encontró a D’Angelo Russell para un triple frontal que desató la euforia en el Barclays Center, con un increíble 99-97 a falta de 3.4 segundos.

El último ataque de los Rockets fue para Jalen Green, pero su triple no entró y el triunfo se quedó en Brooklyn.

“Hay que darle crédito a nuestros jugadores. Siguieron creyendo, siguieron presionando para crear esa pérdida de balón y ‘DLo’ metió ese gran triple”, dijo el español Jordi Fernández, entrenador de los Nets.

Esta es la segunda victoria contra Houston Rockets (32-18) en cuatro días para los Nets (17-33), que volvieron a sorprender a un equipo que ha sufrido cuatro derrotas consecutivas.

The Nets score 6 points in six seconds to win beat the Rockets 😳 pic.twitter.com/EXfx2SwE4l

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 5, 2025