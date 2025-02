Michael Jordan se encuentra atravesando un pésimo momento, luego de que la policía de Estados Unidos detuviera al segundo de sus tres hijos, Marcus Jordan, luego de ser aprendido por conducir en estado de ebriedad, con posesión de cocaína y resistirse al arresto.

Todo se registró en el condado de Orange en Orlando, Florida, luego de un inusual arresto en donde el protagonista fue el hijo de su ‘Majestad’.

Según informa TMZ, la policía del lugar recibió el llamado de que el todoterreno Lamborghini de Marcus Jordan se quedó atascado en unas vías de tren tras una noche de fiesta. La escena ocurrió alrededor de la 1:14 a.m. en Maitland, Florida.

En el relato, la policía vio los focos de Jordan en una vía del tren y cuando se acercó comprobó que había daños en el parachoques y piedras levantadas, que indicaban que había estado tratando de escapar del lugar, pero no lo logró.

Posteriormente, los oficiales sospecharon que Marcus acababa de huir de un control policial cercano y dijeron que un fuerte olor a alcohol emanaba de su persona durante el interrogatorio.

En las declaraciones de Marcus cuando fue interrogado por la policía, reveló que tomó un giro equivocado y se ensartó contra las vías del tren, pero los efectivos de seguridad de Estados Unidos aseguraron que opuso resistencia al momento de ingresarlo a la patrulla.

Así también, detallan que Marcus estuvo todo cantando todo el trayecto desde el lugar hasta la comisaria, teniendo los ojos vidriosos y rojos.

Lo cierto es que por estas horas, Marcus se encuentra detenido en Orlando a la espera de la investigación, ya que junto a él encontraron cocaína en su vehículo y en su ropa, además de evidenciarse que estuvo conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Cabe destacar que Marcus ha sido protagonista de varios escándalos que empañan el legado de la familia Jordan, quienes tendrán que luchar con un nuevo problema vinculado al alcoholismo y drogas.

Marcus Jordan Arrested For DUI After Allegedly Getting Lambo Stuck On Train Tracks | Click to read more 👇 https://t.co/8BuE5iAaFr

— TMZ (@TMZ) February 4, 2025