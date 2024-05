En la jornada de día miércoles en los Playoffs de NBA, Minnesota Timberwolves debió sufrir más de la cuenta para obtener su primera victoria en las Finales de la Conferencia Oeste ante Dallas Mavericks de Luka Doncic, Kyrie Irving y compañía.

Una llave totalmente adversa donde los comandados por Doncic ya habían obtenido 3 victorias y solo tenían que bajar el martillo, pero apareció el joven de la noche, Anthony Edwards, para brindarle vida a su equipo y llevar la definición hasta Minnesota.

De hecho, en el partido, ‘Ant-Man’ se convirtió en el jugador más rutilante de su equipo al anotar 29 puntos de los 105 que concretaron a Dallas ante los 100 que solo consiguieron los Mavericks.

Sin embargo, no fue lo único, ya que Anthony Edwards también protagonizó insólitos momentos que fueron captados por la transmisión del partido.

Corría el segundo cuarto del partido, cuando luego de una buena jugada, Edwards se acercó a Kyrie Irving para elogiarlo y halagarlo al señalar que “esto lo aprendí de ti”.

Sin embargo, no fue la única incidencia a destacar de Edwards, ya que en un momento de disputa con el balón el mano, Anthony comenzó a ladrar para ahuyentar a sus rivales mientras los árbitros tomaban una decisión.

Cabe destacar que diversos jugadores han hablado y comentado la habilidad y mentalidad del joven escolta de 22 años, quien ha logrado comandar a los Timberwolves a unas Finales de Conferencia que esperan remontar para quedar en la historia de la NBA y citarse con Boston Celtics en el duelo final de la temporada.

“I got that from you dawg”

Anthony Edwards to Kyrie Irving RESPECT🤝🏼#MINvsDAL

pic.twitter.com/Rs2gBpDsmH

— The Sammooo! Show (@TheSammoooShow5) May 29, 2024