La NBA tenía este miércoles dos regresos muy especiales y emotivos con la vuelta de Damian Lillard a Portland y el retorno de Kevin Durant a Brooklyn.

Sin embargo, el ahora base de los Bucks se estrelló ante los Blazers, mientras que el alero de los Suns sí se llevó la victoria ante los Nets.

BLAZERS 119 – BUCKS 116

Los Bucks volvieron a mostrar su peor cara, perdieron ante el equipo que marcha penúltimo del Oeste y no pudieron darle un triunfo a Lillard en su esperado regreso a Portland.

El base consiguió 25 puntos (9 de 23 en tiros de campo), 6 rebotes y 7 asistencias, pero los Blazers, con Anfernee Simons al frente (24 puntos), estuvieron más acertados en un desenlace muy apretado.

Giannis Antetokounmpo logró 27 puntos y 8 rebotes para Milwaukee, que lleva dos derrotas en dos partidos con Doc Rivers como técnico.

Damian Lillard poured in 25 PTS in his return to Portland! pic.twitter.com/8ySab9LK6b — NBA (@NBA) February 1, 2024

TIMBERWOLVES 121 – MAVERICKS 87

Sin Luka Doncic, Kyrie Irving, Dereck Lively y Dante Exum en los Mavericks, los Timberwolves, que se mantienen líderes del Oeste, no tuvieron ningún problema para anotarse el triunfo con 29 puntos y 9 rebotes del dominicano Karl-Anthony Towns.

Josh Green (18 puntos) fue el más productivo de Dallas, que firmó su peor anotación en lo que va de curso y que se estrelló desde el perímetro con un triste 6 de 29 (20,7 %).

NETS 120 – SUNS 136

En su primer viaje a Brooklyn desde que se fue a los Suns, Kevin Durant dominó el partido ante su exequipo con 33 puntos y 8 asistencias y se apoyó en una actuación también muy potente de Jusuf Nurkic con 28 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias.

Cam Thomas (25 puntos) y Mikal Bridges (21 puntos) fueron los máximos anotadores de unos Nets sin Ben Simmons por un golpe en la rodilla.

KD went off for 33 PTS to give the Suns the win in his return to Brooklyn 🏜️ pic.twitter.com/oVSLoNHnNg — NBA (@NBA) February 1, 2024

WIZARDS 109 – CLIPPERS 125

23 triunfos en sus últimos 28 partidos llevan estos arrolladores Clippers, que esta noche se deshicieron de los Wizards con 31 puntos y 9 rebotes de Kawhi Leonard.

Kyle Kuzma (27 puntos) destacó en Washington.

THUNDER 105 – NUGGETS 100

Los Nuggets echaron en falta a Nikola Jokic y cayeron ante unos Thunder impulsados por los 34 puntos y 7 rebotes de Shai Gilgeous-Alexander.

Jamal Murray, Aaron Gordon y Reggie Jackson aportaron cada uno 16 puntos en Denver.

SGA dropped 34 PTS in the Thunder's thrilling win against the Nuggets ⛈️ pic.twitter.com/ezIdP3W4Uv — NBA (@NBA) February 1, 2024

HEAT 115 – KINGS 106

Después de siete derrotas seguidas, los Miami Heat se dieron un respiro muy necesario venciendo a los Kings con 31 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias de Jimmy Butler. El mexicano Jaime Jáquez Jr. logró 8 puntos, 4 rebotes y una asistencia.

Keegan Murray (33 puntos) tomó las riendas de unos Kings en los que Domantas Sabonis consiguió un nuevo triple-doble (19 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias).

Así están las cosas en el Oeste y el Este de la NBA: