Kevin Durant rompió este domingo el muro de los 28.000 puntos en la NBA, aunque sus Phoenix Suns cayeron en el campo de los Magic en una jornada de pocos partidos.

Kevin Durant se convirtió este domingo en el décimo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 28.000 puntos, al anotar quince tantos, con siete de doce en tiros, frente a los Magic.

La tabla de máximos anotadores históricos de la NBA está liderada desde el año pasado por LeBron James, de Los Angeles Lakers.

Los Suns pudieron contar con otra gran actuación de Devin Booker, que metió 44 puntos, dos días después de firmar 62 contra los Indiana Pacers. Ninguna de estas grandes marcas les bastaron a los Suns para ganar esos encuentros.

With this triple, KD moves into 19th all-time in 3-pointers made and becomes the 10th player all-time to score 28,000 points 👏👏👏

Suns-Magic | Live on the NBA App

📲 https://t.co/se0PE7C8w6 pic.twitter.com/6vLKMV6dfY

— NBA (@NBA) January 29, 2024