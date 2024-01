Devin Booker, que arrolló a los Dallas Mavericks con 46 puntos, y el griego Giannis Antetokounmpo, con un triple doble de 35 puntos contra los Cleveland Cavaliers, dominaron este miércoles en la NBA, en una jornada marcada por el sentido homenaje de los Golden State Warriors a su entrenador asistente, el serbio Dejan Milojevic, fallecido la semana pasada a los 46 años.

MAVERICKS 109 – SUNS 132

Booker cambió la historia del partido de Dallas, en el que los Mavericks comenzaron dominando, antes de que el nativo de Grand Rapids (Michigan) firmara una segunda mitad de 12 de 14 en tiros de campo.

Acabó con 46 puntos, sin jugar en los últimos tres minutos y medio de partido, siete rebotes, tres asistencias y dos robos. Conectó 17 de sus 23 tiros y firmó seis triples. Su exhibición permitió a Kevin Durant, que venía de dos partidos de 40 puntos consecutivos, tomarse una noche más tranquila. Aún así, el ex de los Golden State Warriors dio una aportación valiosa con 12 puntos, diez rebotes y siete asistencias. Bradley Beal contribuyó con veinte puntos.

Doncic acabó con 34 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, pero sólo metió diez puntos en la segunda mitad. Los Mavericks no pudieron contar con Kyrie Irving, de baja por un problema en una mano.

WARRIORS 134 – HAWKS 112

Los Warriors y su técnico, Steve Kerr, dedicaron un largo y emotivo homenaje a Dejan Milojevic, entrenador asistente de los de la Bahía fallecido repentinamente la semana pasada a los 46 años.

“El mundo perdió una bonita alma la semana pasada, Deki era un gran amigo, un gran entrenador de baloncesto, un gran hombre, y más importante, un buen nieto, hijo y padre”, dijo Kerr, quien tomó el micrófono en el Chase Center antes del arranque del partido.

Todo el Chase Center se unió en un fuerte y sentido aplauso para Milojevic, quien sufrió un ataque de corazón la semana pasada en Salt Lake City, donde estaba concentrado con los Warriors para un duelo contra los Utah Jazz.

Jonathan Kuminga firmó 25 puntos con un perfecto once de once en tiros, una marca que igualó el récord de la franquicia, ostentado por Chris Mullin.

SPURS 114 – THUNDER 140

Los Thunder sellaron su cuarta victoria consecutiva, al aplastar a los Spurs en San Antonio con 32 puntos y diez asistencias de Shai Gilgeous Alexander. Aaron Wiggins aportó 22 saliendo del banquillo, mientras que Chet Holmgren rozó un doble doble de 17 puntos y nueve rebotes.

Los Spurs perdieron seis de sus últimos siete partidos, con la única victoria llegada el pasado fin de semana en Washington contra los Wizards. El francés Victor Wembanyama consiguió 24 puntos y doce rebotes.

BUCKS 126 – CAVALIERS 116

Con Joe Prunty en el banquillo como técnico interino, tras el despido de Adrian Griffin y pendiente de la incorporación de Doc Rivers, los Bucks pusieron fin a la racha de ocho victorias consecutivas de los Cavaliers.

Giannis Antetokounmpo destrozó a los de Cleveland con un triple doble de 35 puntos, 18 rebotes y diez asistencias, apoyado por los 28 de Damian Lillard. Los Bucks son segundos en el Este, detrás de los líderes Boston Celtics.

WIZARDS 107 – TIMBERWOLVES 118

Tras caer dos veces consecutivas en casa, los Wolves volvieron a la senda del triunfo en el campo de los modestos Wizards, impulsados por 38 puntos de Anthony Edwards.

El dominicano Karl Anthony Towns, que metió 62 puntos ante los Hornets en su último partido, aportó 27 ante en el campo de los Wizards para unos Wolves que lideran la Conferencia Oeste junto a los Thunder.

HEAT 96 – GRIZZLIES 105

Sin el español Santi Aldama, de baja por un problema de rodilla sufrido en el último partido contra los Toronto Raptors, los Grizzlies lograron un gran triunfo en el campo de los Heat, al ritmo de Vince Williams (25 puntos).

Los Heat, en los que el mexicano Jaime Jáquez Jr estuvo ausente por lesión, se rindieron en el debut de Terry Rozier (9 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias), recién incorporado procedente de los Hornets.

ROCKETS 131 – TRAIL BLAZERS 137

Los Blazers dieron la sorpresa en el campo de los Rockets al imponerse en la prórroga, liderados por 33 puntos de Anfernee Simons y 18 puntos y 17 rebotes de Deandre Ayton.

En los Rockets, que perdieron cinco de sus últimos seis partidos, Alperen Sengun rozó el triple doble con 30 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias.

PISTONS 113 – HORNETS 106

Bogdano Bogdanovic brilló con 34 puntos y los Pistons sumaron ante los Hornets su quinta victoria de la temporada, en 44 partidos. Los de Detroit están hundidos en la última plaza del Este.

Los Hornets, en lo que Brandon Miller (23 puntos), Nick Richards (21) y Miles Bridges (20) acabaron con al menos veinte puntos, son antepenúltimos con un balance de 10-32.

